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Мортин Сергей Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Мортин Сергей Яковлев
Пол
муж
Номер записи
171
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
20
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Мортина Якова Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
18,5
Год рождения вычисленный
1839
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 565об-566
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 24
01 | Мортин Яков Иванов: 43 / 50,5 | крестьянин - глава
02 | Мортин Сергей Яковлев: 11 / 18,5 | крестьянин - сын Мортина Якова Иванова [1]
03 | Мортина Дарья Никифорова: - / 18,5 | крестьянка - жена Мортина Сергея Яковлева [2]
04 | Мортин Петр Тимофеев: 35 / 42,5 | крестьянин - двоюродный брат Мортина Якова Иванова [1]
05 | Мортина Фекла Григорьева: - / 34,5 | крестьянка - жена Мортина Петра Тимофеева [4]
06 | Мортина Авдотья Петрова: - / 8,5 | крестьянка - дочь Мортина Петра Тимофеева [4]
07 | Мортин Иван Петров: 7 / 14,5 | крестьянин - сын Мортина Петра Тимофеева [4]
08 | Мортин Антип Тимофеев: 22,5 / - | крестьянин - брат Мортина Петра Тимофеева [4]
09 | Мортина Матрена Антипова: - / 6 | крестьянка - дочь Мортина Антипа Тимофеева [8]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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