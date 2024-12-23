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Протасова Прасковья Гурьянова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Протасова Прасковья Гурьянова
Пол
жен
Номер записи
169
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
19
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Протасова Гурьяна Егорова [4]
Возраст по текущей РС
13,5
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 565об-566
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 23
01 | Протасов Иона Егоров: 46 / 53,5 | крестьянин - глава
02 | Протасов Федор Егоров: 40 / 47,5 | крестьянин - брат Протасова Ионы Григорьева [1]
03 | Протасова Домна Логинова: - / 40,5 | крестьянка - жена Протасова Федора Егорова [2]
04 | Протасов Гурьян Егоров: 35 / 42,5 | крестьянин - брат Протасова Ионы Григорьева [1]
05 | Протасова Прасковья Гурьянова: - / 13,5 | крестьянка - дочь Протасова Гурьяна Егорова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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