Протасова Домна Логинова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Протасова Домна Логинова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 167
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 19
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Протасова Федора Егорова [2]
- Возраст по текущей РС
- 40,5
- Год рождения вычисленный
- 1817
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 565об-566
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 23
01 | Протасов Иона Егоров: 46 / 53,5 | крестьянин - глава
02 | Протасов Федор Егоров: 40 / 47,5 | крестьянин - брат Протасова Ионы Григорьева [1]
03 | Протасова Домна Логинова: - / 40,5 | крестьянка - жена Протасова Федора Егорова [2]
04 | Протасов Гурьян Егоров: 35 / 42,5 | крестьянин - брат Протасова Ионы Григорьева [1]
05 | Протасова Прасковья Гурьянова: - / 13,5 | крестьянка - дочь Протасова Гурьяна Егорова [4]
- Комментарий наборщика
- Записана, как жена Федота (не Федора). Где-то неточность.
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.