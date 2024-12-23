Тюрин Алексей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин Алексей Алексеев

Тюрин Алексей Алексеев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Тюрин Алексей Алексеев
Пол
муж
Номер записи
164
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
18
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Тюрина Алексея Матвеева [1]
Возраст по прошлой РС
0,5
Куда убыл
с. Маресьево, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Причина выбытия
выбыл в оной же уезд и вотчину
Год убытия
1857
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 565об-566
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 22
01 | Тюрин Алексей Матвеев: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Тюрин Сергей Алексеев: 23 / 30,5 | крестьянин - сын Тюрина Алексея Матвеева [1]
03 | Тюрина Аграфена Яковлева: - / 30,5 | крестьянка - жена Тюрина Сергея Алексеева [2]
04 | Тюрин Ефим Сергеев: - / 2 | крестьянин - сын Тюрина Сергея Алексеева [2]
05 | Тюрин Василий Алексеев: 20,5 / - | крестьянин - сын Тюрина Алексея Матвеева [1]
06 | Тюрина Анастасия Васильева: - / 9 | крестьянка - дочь Тюрина Василия Алексеева [5]
07 | Тюрин Иван Васильев: - / 4 | крестьянин - сын Тюрина Василия Алексеева [1]
08 | Тюрин Петр Алексеев: 8,5 / 16 | крестьянин - сын Тюрина Алексея Матвеева [1]
09 | Тюрин Алексей Алексеев: 0,5 / - | крестьянин - сын Тюрина Алексея Матвеева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.