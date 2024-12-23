Тюрин Сергей Алексеев
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Тюрин Сергей Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 157
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 18
- Двор / Семья
- 22
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Тюрина Алексея Матвеева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Возраст по текущей РС
- 30,5
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 564об-565
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 22
01 | Тюрин Алексей Матвеев: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Тюрин Сергей Алексеев: 23 / 30,5 | крестьянин - сын Тюрина Алексея Матвеева [1]
03 | Тюрина Аграфена Яковлева: - / 30,5 | крестьянка - жена Тюрина Сергея Алексеева [2]
04 | Тюрин Ефим Сергеев: - / 2 | крестьянин - сын Тюрина Сергея Алексеева [2]
05 | Тюрин Василий Алексеев: 20,5 / - | крестьянин - сын Тюрина Алексея Матвеева [1]
06 | Тюрина Анастасия Васильева: - / 9 | крестьянка - дочь Тюрина Василия Алексеева [5]
07 | Тюрин Иван Васильев: - / 4 | крестьянин - сын Тюрина Василия Алексеева [1]
08 | Тюрин Петр Алексеев: 8,5 / 16 | крестьянин - сын Тюрина Алексея Матвеева [1]
09 | Тюрин Алексей Алексеев: 0,5 / - | крестьянин - сын Тюрина Алексея Матвеева [1]
- Дополнительная информация в записи
- Вторая жена.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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