Тюрин Яков Петров
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Тюрин Яков Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 154
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 18
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- сын Тюрина Петра Кондратьева [7]
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Возраст по текущей РС
- 8,5
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 564об-565
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 21
01 | Тюрин Матвей Семенов: 71 / 78,5 | крестьянин - глава
02 | Тюрин Кондратий Матвеев: 53 / 60,5 | крестьянин - сын Тюрина Матвея Семенова [1]
03 | Тюрин Филипп Кондратьев: 32,5 / 40 | крестьянин - сын Тюрина Кондратия Матвеева [2]
04 | Тюрина Дарья Харитонова: - / 40,5 | крестьянка - жена Тюрина Филиппа Кондратьева [3]
05 | Тюрин Иван Филиппов: 5 / 12,5 | крестьянин - сын Тюрина Филиппа Кондратьева [3]
06 | Тюрин Николай Филиппов: - / 5 | крестьянин - сын Тюрина Филиппа Кондратьева [3]
07 | Тюрин Петр Кондратьев: 29,5 / 37 | крестьянин - сын Тюрина Кондратия Матвеева [2]
08 | Тюрина Дарья Денисова: - / 35,5 | крестьянка - жена Тюрина Петра Кондратьева [7]
09 | Тюрина Устиния Петрова: - / 1 | крестьянка - дочь Тюрина Петра Кондратьева [7]
10 | Тюрин Михаил Петров: 6 / 13,5 | крестьянин - сын Тюрина Петра Кондратьева [7]
11 | Тюрин Яков Петров: 1 / 8,5 | крестьянин - сын Тюрина Петра Кондратьева [7]
12 | Тюрин Роман Кондратьев: 22 / - | крестьянин - сын Тюрина Кондратия Матвеева [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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