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Тюрин Петр Кондратьев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Тюрин Петр Кондратьев
Пол
муж
Номер записи
150
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
18
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Тюрина Кондратия Матвеева [2]
Возраст по прошлой РС
29,5
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 564об-565
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 21
01 | Тюрин Матвей Семенов: 71 / 78,5 | крестьянин - глава
02 | Тюрин Кондратий Матвеев: 53 / 60,5 | крестьянин - сын Тюрина Матвея Семенова [1]
03 | Тюрин Филипп Кондратьев: 32,5 / 40 | крестьянин - сын Тюрина Кондратия Матвеева [2]
04 | Тюрина Дарья Харитонова: - / 40,5 | крестьянка - жена Тюрина Филиппа Кондратьева [3]
05 | Тюрин Иван Филиппов: 5 / 12,5 | крестьянин - сын Тюрина Филиппа Кондратьева [3]
06 | Тюрин Николай Филиппов: - / 5 | крестьянин - сын Тюрина Филиппа Кондратьева [3]
07 | Тюрин Петр Кондратьев: 29,5 / 37 | крестьянин - сын Тюрина Кондратия Матвеева [2]
08 | Тюрина Дарья Денисова: - / 35,5 | крестьянка - жена Тюрина Петра Кондратьева [7]
09 | Тюрина Устиния Петрова: - / 1 | крестьянка - дочь Тюрина Петра Кондратьева [7]
10 | Тюрин Михаил Петров: 6 / 13,5 | крестьянин - сын Тюрина Петра Кондратьева [7]
11 | Тюрин Яков Петров: 1 / 8,5 | крестьянин - сын Тюрина Петра Кондратьева [7]
12 | Тюрин Роман Кондратьев: 22 / - | крестьянин - сын Тюрина Кондратия Матвеева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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