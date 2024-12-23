Рощенков Потап Иванов
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Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Рощенков Потап Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 141
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 17
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Рощенкова Ивана Дмитриева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 31,5
- Возраст по текущей РС
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 563об-564
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 20
01 | Рощенков Иван Дмитриев: 62 / 69,5 | крестьянин - глава
02 | Рощенков Ларион Иванов: 33 / 40,5 | крестьянин - сын Рощенкова Ивана Дмитриева [1]
03 | Рощенкова Акулина Яковлева: - / 38,5 | крестьянка - жена Рощенкова Лариона Иванова [2]
04 | Рощенкова Ульяна Ларионова: - / 10 | крестьянка - дочь Рощенкова Лариона Иванова [2]
05 | Рощенкова Анна Ларионова: - / 7 | крестьянка - дочь Рощенкова Лариона Иванова [2]
06 | Рощенкова Татьяна Ларионова: - / 4 | крестьянка - дочь Рощенкова Лариона Иванова [2]
07 | Рощенков Потап Иванов: 31,5 / 39 | крестьянин - сын Рощенкова Ивана Дмитриева [1]
08 | Рощенкова Варвара Иванова: - / 33,5 | крестьянка - жена Рощенкова Потапа Иванова [7]
09 | Рощенков Василий Потапов: 4,5 / 12 | крестьянин - сын Рощенкова Потапа Иванова [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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