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Рощенкова Ульяна Ларионова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Рощенкова Ульяна Ларионова
Пол
жен
Номер записи
138
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
17
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Рощенкова Лариона Иванова [2]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 563об-564
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 20
01 | Рощенков Иван Дмитриев: 62 / 69,5 | крестьянин - глава
02 | Рощенков Ларион Иванов: 33 / 40,5 | крестьянин - сын Рощенкова Ивана Дмитриева [1]
03 | Рощенкова Акулина Яковлева: - / 38,5 | крестьянка - жена Рощенкова Лариона Иванова [2]
04 | Рощенкова Ульяна Ларионова: - / 10 | крестьянка - дочь Рощенкова Лариона Иванова [2]
05 | Рощенкова Анна Ларионова: - / 7 | крестьянка - дочь Рощенкова Лариона Иванова [2]
06 | Рощенкова Татьяна Ларионова: - / 4 | крестьянка - дочь Рощенкова Лариона Иванова [2]
07 | Рощенков Потап Иванов: 31,5 / 39 | крестьянин - сын Рощенкова Ивана Дмитриева [1]
08 | Рощенкова Варвара Иванова: - / 33,5 | крестьянка - жена Рощенкова Потапа Иванова [7]
09 | Рощенков Василий Потапов: 4,5 / 12 | крестьянин - сын Рощенкова Потапа Иванова [7]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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