Казаков Василий Тихонов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Казаков Василий Тихонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 134
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 16
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- двоюродный брат Казакова Петра Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 9,5
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 563об-564
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 19
01 | Казаков Петр Иванов: 22,5 / 30 | крестьянин - глава
02 | Казакова Аграфена Иванова: - / 35,5 | крестьянка - жена Казакова Петра Иванова [1]
03 | Казакова Анна Петрова: - / 2 | крестьянка - дочь Казакова Петра Иванова [1]
04 | Казаков Абрам Петрова: - / 5 | крестьянин - сын Казакова Петра Иванова [1]
05 | Казакова Ульяна Тихонова: - / 12 | крестьянка - двоюродная сестра Казакова Петра Иванова [1]
06 | Казаков Алексей Тихонов: 12,5 / 20 | крестьянин - двоюродный брат Казакова Петра Иванова [1]
07 | Казаков Василий Тихонов: 9,5 / 11 | крестьянин - двоюродный брат Казакова Петра Иванова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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