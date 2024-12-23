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Казаков Алексей Тихонов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Казаков Алексей Тихонов
Пол
муж
Номер записи
133
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
16
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
двоюродный брат Казакова Петра Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
12,5
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1838
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 563об-564
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 19
01 | Казаков Петр Иванов: 22,5 / 30 | крестьянин - глава
02 | Казакова Аграфена Иванова: - / 35,5 | крестьянка - жена Казакова Петра Иванова [1]
03 | Казакова Анна Петрова: - / 2 | крестьянка - дочь Казакова Петра Иванова [1]
04 | Казаков Абрам Петрова: - / 5 | крестьянин - сын Казакова Петра Иванова [1]
05 | Казакова Ульяна Тихонова: - / 12 | крестьянка - двоюродная сестра Казакова Петра Иванова [1]
06 | Казаков Алексей Тихонов: 12,5 / 20 | крестьянин - двоюродный брат Казакова Петра Иванова [1]
07 | Казаков Василий Тихонов: 9,5 / 11 | крестьянин - двоюродный брат Казакова Петра Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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