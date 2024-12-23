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Юрочкина Наталья Данилова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Юрочкина Наталья Данилова
Пол
жен
Номер записи
124
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
15
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Юрочкина Филимона Максимова [1]
Возраст по текущей РС
43,5
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 562об-563
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 18
01 | Юрочкин Филимон Максимов: 41 / 48,5 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Наталья Данилова: - / 43,5 | крестьянка - жена Юрочкина Филимона Максимова [1]
03 | Юрочкина Прасковья Филимонова: - / 16,5 | крестьянка - дочь Юрочкина Филимона Максимова [1]
04 | Юрочкина Агафья Филимонова: - / 7 | крестьянка - дочь Юрочкина Филимона Максимова [1]
05 | Юрочкин Иван Филимонов: 2,5 / 10 | крестьянин - сын Юрочкина Филимона Максимова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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