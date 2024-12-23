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Тюрина Авдотья Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Тюрина Авдотья Васильева
Пол
жен
Номер записи
120
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
14
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Тюрина Василия Афанасьева [1]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1851
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 562об-563
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 17
01 | Тюрин Василий Афанасьев: 36,5 / 44 | крестьянин - глава
02 | Тюрина Агафья Осипова: - / 31,5 | крестьянка - жена Тюрина Василия Афанасьева [1]
03 | Тюрина Авдотья Васильева: - / 7 | крестьянка - дочь Тюрина Василия Афанасьева [1]
04 | Тюрина Мария Николаева: - / - | крестьянка - падчерица Тюрина Василия Афанасьева [1]
05 | Тюрин Игнатий Николаев: - / 8,5 | крестьянин - пасынок Тюрина Василия Афанасьева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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