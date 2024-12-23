Филимонов Емельян Федоров
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Филимонов Емельян Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 108
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 12
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 48
- Возраст по текущей РС
- 55,5
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 561об-562
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 16
01 | Филимонов Емельян Федоров: 48 / 55,5 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Анастасия Кондратьева: - / 51,5 | крестьянка - жена Филимонова Емельяна Федорова [1]
03 | Филимонов Василий Емельянов: 18,5 / - | крестьянин - сын Филимонова Емельяна Федорова [1]
04 | Филимонов Иван Емельянов: 16,5 / 24 | крестьянин - сын Филимонова Емельяна Федорова [1]
05 | Филимонова Евфимия Прокофьева: - / 23,5 | крестьянка - жена Филимонова Ивана Емельянова [3]
06 | Филимонова Авдотья Иванова: - / 3 | крестьянка - дочь Филимонова Ивана Емельянова [3]
07 | Филимонов Петр Иванов: - / 1,5 | крестьянин - сын Филимонова Ивана Емельянова [3]
08 | Филимонов Гаврила Емельянов: 13,5 / 21 | крестьянин - сын Филимонова Емельяна Федорова [1]
09 | Филимонова Мария Данилова: - / 19,5 | крестьянка - жена Филимонова Гаврилы Емельянова [8]
10 | Филимонов Матвей Емельянов: 6,5 / 14 | крестьянин - сын Филимонова Емельяна Федорова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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