Навоженин Дементий Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНавоженин Дементий Евдокимов

Навоженин Дементий Евдокимов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Навоженин Дементий Евдокимов
Пол
муж
Номер записи
107
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
12
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
36
Куда убыл
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Год убытия
1857
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 561об-562
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 15
01 | Навоженин Дементий Евдокимов: 36 / - | крестьянин - глава
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.