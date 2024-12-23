Навоженин Дементий Евдокимов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Навоженин Дементий Евдокимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 107
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 12
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 36
- Куда убыл
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Год убытия
- 1857
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 561об-562
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 15
01 | Навоженин Дементий Евдокимов: 36 / - | крестьянин - глава
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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