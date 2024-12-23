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Мортин Василий Александров

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Мортин Василий Александров
Пол
муж
Номер записи
105
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
32
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Мортина Александра Сергеева [2]
Возраст по прошлой РС
14,5
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 561об-562
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 14
01 | Мортин Александр Сергеев: 36 / 43,5 | крестьянин - глава
02 | Мортина Дарья Макарова: - / 43,5 | крестьянка - жена Мортина Александра Сергеева [1]
03 | Мортин Василий Александров: 14,5 / 22 | крестьянин - сын Мортина Александра Сергеева [2]
04 | Мортина Матрена Ларионова: - / 21,5 | крестьянка - жена Мортина Василия Александрова [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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