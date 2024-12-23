Мортин Василий Александров
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Мортин Василий Александров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 105
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 32
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Мортина Александра Сергеева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 14,5
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1836
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 561об-562
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 14
01 | Мортин Александр Сергеев: 36 / 43,5 | крестьянин - глава
02 | Мортина Дарья Макарова: - / 43,5 | крестьянка - жена Мортина Александра Сергеева [1]
03 | Мортин Василий Александров: 14,5 / 22 | крестьянин - сын Мортина Александра Сергеева [2]
04 | Мортина Матрена Ларионова: - / 21,5 | крестьянка - жена Мортина Василия Александрова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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