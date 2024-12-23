Протасов Степан Максимов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Протасов Степан Максимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 99
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 11
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- брат Протасова Данилы Максимова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 25,5
- Возраст по текущей РС
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 561об-562
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 13
01 | Протасов Данила Максимов: 36 / 43 | крестьянин - глава
02 | Протасова Прасковья Иванова: - / 41,5 | крестьянка - жена Протасова Данилы Максимова [1]
03 | Протасова Елена Данилова: - / 16,5 | крестьянка - дочь Протасова Данилы Максимова [1]
04 | Протасова Авдотья Данилова: - / 13,5 | крестьянка - дочь Протасова Данилы Максимова [1]
05 | Протасов Никандр Данилов: 2 / 9,5 | крестьянин - сын Протасова Данилы Максимова [1]
06 | Протасов Степан Максимов: 25,5 / 33 | крестьянин - брат Протасова Данилы Максимова [1]
07 | Протасова Прасковья Авдеева: - / 30,5 | крестьянка - жена Протасова Степана Максимова [6]
08 | Протасов Сергей Степанов: 1 / - | крестьянин - сын Протасова Степана Максимова [6]
09 | Протасов Иван Степанов: - / 2 | крестьянин - сын Протасова Степана Максимова [6]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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