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Протасов Никандр Данилов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Протасов Никандр Данилов
Пол
муж
Номер записи
98
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Протасова Данилы Максимова [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
9,5
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 561об-562
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 13
01 | Протасов Данила Максимов: 36 / 43 | крестьянин - глава
02 | Протасова Прасковья Иванова: - / 41,5 | крестьянка - жена Протасова Данилы Максимова [1]
03 | Протасова Елена Данилова: - / 16,5 | крестьянка - дочь Протасова Данилы Максимова [1]
04 | Протасова Авдотья Данилова: - / 13,5 | крестьянка - дочь Протасова Данилы Максимова [1]
05 | Протасов Никандр Данилов: 2 / 9,5 | крестьянин - сын Протасова Данилы Максимова [1]
06 | Протасов Степан Максимов: 25,5 / 33 | крестьянин - брат Протасова Данилы Максимова [1]
07 | Протасова Прасковья Авдеева: - / 30,5 | крестьянка - жена Протасова Степана Максимова [6]
08 | Протасов Сергей Степанов: 1 / - | крестьянин - сын Протасова Степана Максимова [6]
09 | Протасов Иван Степанов: - / 2 | крестьянин - сын Протасова Степана Максимова [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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