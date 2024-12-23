Вислоухов Ефрем Анисимов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Вислоухов Ефрем Анисимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 90
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 10
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Вислоухова Анисима Ефимова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 20,5
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 560об-561
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 12
01 | Вислоухов Анисим Ефимов: 40 / - | крестьянин - глава
02 | Вислоухова Татьяна Степанова: - / 38,5 | крестьянка - жена Вислоухова Анисима Ефимова [1]
03 | Вислоухова Прасковья Анисимова: - / 9,5 | крестьянка - дочь Вислоухова Анисима Ефимова [1]
04 | Вислоухов Ефрем Анисимов: 20,5 / 28 | крестьянин - сын Вислоухова Анисима Ефимова [1]
05 | Вислоухова Елизавета Леонтьева: - / 23,5 | крестьянка - жена Вислоухова Ефрема Анисимова [4]
06 | Вислоухова Фекла Ефремова: - / 2 | крестьянка - дочь Вислоухова Ефрема Анисимова [4]
07 | Вислоухов Максим Анисимов: 5,5 / - | крестьянин - сын Вислоухова Анисима Ефимова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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