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Вислоухова Прасковья Анисимова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Вислоухова Прасковья Анисимова
Пол
жен
Номер записи
89
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
10
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Вислоухова Анисима Ефимова [1]
Возраст по текущей РС
9,5
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 560об-561
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 12
01 | Вислоухов Анисим Ефимов: 40 / - | крестьянин - глава
02 | Вислоухова Татьяна Степанова: - / 38,5 | крестьянка - жена Вислоухова Анисима Ефимова [1]
03 | Вислоухова Прасковья Анисимова: - / 9,5 | крестьянка - дочь Вислоухова Анисима Ефимова [1]
04 | Вислоухов Ефрем Анисимов: 20,5 / 28 | крестьянин - сын Вислоухова Анисима Ефимова [1]
05 | Вислоухова Елизавета Леонтьева: - / 23,5 | крестьянка - жена Вислоухова Ефрема Анисимова [4]
06 | Вислоухова Фекла Ефремова: - / 2 | крестьянка - дочь Вислоухова Ефрема Анисимова [4]
07 | Вислоухов Максим Анисимов: 5,5 / - | крестьянин - сын Вислоухова Анисима Ефимова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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