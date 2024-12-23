Вислоухова Авдотья Корнеева
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Вислоухова Авдотья Корнеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 86
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 11
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Вислоухова Корнея Ефимова [3]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 560об-561
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 11
01 | Вислоухов Ефим Григорьев: 64 / 73,5 | крестьянин - глава
02 | Вислоухов Иван Ефимов: 30,5 / - | крестьянин - сын Вислоухова Ефима Григорьева [1]
03 | Вислоухов Корней Ефимов: 24 / 31,5 | крестьянин - сын Вислоухова Ефима Григорьева [1]
04 | Вислоухова Анна Борисова: - / 34,5 | крестьянка - жена Вислоухова Корнея Ефимова [3]
05 | Вислоухова Авдотья Корнеева: - / 6 | крестьянка - дочь Вислоухова Корнея Ефимова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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