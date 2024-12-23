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Вислоухов Иван Ефимов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Вислоухов Иван Ефимов
Пол
муж
Номер записи
83
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Вислоухова Ефима Григорьева [1]
Возраст по прошлой РС
30,5
Куда убыл
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Причина выбытия
отдан в зятья
Год убытия
1852
Год рождения вычисленный
1819
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 560об-561
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 11
01 | Вислоухов Ефим Григорьев: 64 / 73,5 | крестьянин - глава
02 | Вислоухов Иван Ефимов: 30,5 / - | крестьянин - сын Вислоухова Ефима Григорьева [1]
03 | Вислоухов Корней Ефимов: 24 / 31,5 | крестьянин - сын Вислоухова Ефима Григорьева [1]
04 | Вислоухова Анна Борисова: - / 34,5 | крестьянка - жена Вислоухова Корнея Ефимова [3]
05 | Вислоухова Авдотья Корнеева: - / 6 | крестьянка - дочь Вислоухова Корнея Ефимова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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