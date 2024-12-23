Федоричева Вера Антонова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Федоричева Вера Антонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 80
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 9
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Федоричева Антона Семенова [4]
- Возраст по текущей РС
- 9,5
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 560об-561
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 10
01 | Федоричев Максим Семенов: 29,5 / 37 | крестьянин - глава
02 | Федоричева Анна Васильева: - / 61,5 | крестьянка - мать Федоричева Максима Семенова [1]
03 | Федоричева Пелагея Григорьева: - / 33,5 | крестьянка - жена Федоричева Максима Семенова [1]
04 | Федоричев Антон Семенов: 28 / - | крестьянин - брат Федоричева Максима Семенова [1]
05 | Федоричева Прасковья Егорова: - / 30,5 | крестьянка - жена Федоричева Антона Семенова [4]
06 | Федоричева Вера Антонова: - / 9,5 | крестьянка - дочь Федоричева Антона Семенова [4]
07 | Федоричев Андрей Антонов: - / 5 | крестьянин - сын Федоричева Антона Семенова [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.