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Федоричев Максим Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Федоричев Максим Семенов
Пол
муж
Номер записи
75
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
29,5
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 560об-561
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 10
01 | Федоричев Максим Семенов: 29,5 / 37 | крестьянин - глава
02 | Федоричева Анна Васильева: - / 61,5 | крестьянка - мать Федоричева Максима Семенова [1]
03 | Федоричева Пелагея Григорьева: - / 33,5 | крестьянка - жена Федоричева Максима Семенова [1]
04 | Федоричев Антон Семенов: 28 / - | крестьянин - брат Федоричева Максима Семенова [1]
05 | Федоричева Прасковья Егорова: - / 30,5 | крестьянка - жена Федоричева Антона Семенова [4]
06 | Федоричева Вера Антонова: - / 9,5 | крестьянка - дочь Федоричева Антона Семенова [4]
07 | Федоричев Андрей Антонов: - / 5 | крестьянин - сын Федоричева Антона Семенова [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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