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Мортин Михаил Захаров

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Мортин Михаил Захаров
Пол
муж
Номер записи
71
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
8
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Мортина Захара Иванова [2]
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 559об-560
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 9
01 | Мортин Иван Иванов: 66 / 73,5 | крестьянин - глава
02 | Мортин Захар Иванов: 35 / 42,5 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
03 | Мортина Анна Яковлева: - / 45 | крестьянка - сын Мортина Захара Иванова [2]
04 | Мортина Неонила Ефимова: - / 10 | крестьянка - падчерица Мортина Захара Иванова [2]
05 | Мортин Никанор Захаров: - / - | крестьянин - сын Мортина Захара Иванова [2]
06 | Мортин Михаил Захаров: - / - | крестьянин - сын Мортина Захара Иванова [2]
07 | Мортин Тит Иванов: 32,5 / 40 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
08 | Мортина Татьяна Иванова: - / 46,5 | крестьянка - жена Мортина Тита Иванова [7]
09 | Мортин Филипп Титов: 6 / 13,5 | крестьянин - сын Мортина Тита Иванова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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