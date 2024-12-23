Мортин Никанор Захаров
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Мортин Никанор Захаров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 70
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 8
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Мортина Захара Иванова [2]
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 559об-560
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 9
01 | Мортин Иван Иванов: 66 / 73,5 | крестьянин - глава
02 | Мортин Захар Иванов: 35 / 42,5 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
03 | Мортина Анна Яковлева: - / 45 | крестьянка - сын Мортина Захара Иванова [2]
04 | Мортина Неонила Ефимова: - / 10 | крестьянка - падчерица Мортина Захара Иванова [2]
05 | Мортин Никанор Захаров: - / - | крестьянин - сын Мортина Захара Иванова [2]
06 | Мортин Михаил Захаров: - / - | крестьянин - сын Мортина Захара Иванова [2]
07 | Мортин Тит Иванов: 32,5 / 40 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
08 | Мортина Татьяна Иванова: - / 46,5 | крестьянка - жена Мортина Тита Иванова [7]
09 | Мортин Филипп Титов: 6 / 13,5 | крестьянин - сын Мортина Тита Иванова [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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