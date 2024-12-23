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Ширконова Мария Тимофеева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Ширконова Мария Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
63
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Ширконова Федора Матвеева [7]
Возраст по текущей РС
20,5
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 559об-560
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 8
01 | Ширконов Нестор Ильин: 44 / 51,5 | крестьянин - глава
02 | Ширконова Матрена Игнатьева: - / 57,5 | крестьянка - жена Ширконова Нестора Ильина [1]
03 | Ширконов Тимофей Ильин: 36 / - | крестьянин - брат Ширконова Нестора Ильина [1]
04 | Ширконова Прасковья Ильина: - / 42 | крестьянка - сестра Ширконова Нестора Ильина [1]
05 | Ширконова Софья Филиппова: - / 46,5 | крестьянка - жена Ширконова Тимофея Ильина [3]
06 | Ширконова Марфа Тимофеева: - / 14,5 | крестьянка - дочь Ширконова Тимофея Ильина [3]
07 | Ширконов Федор Матвеев: - / 38,5 | крестьянин - зять Ширконова Тимофея Ильина [3]
08 | Ширконова Мария Тимофеева: - / 20,5 | крестьянка - жена Ширконова Федора Матвеева [7]
09 | Ширконова Аграфена Федорова: - / 3 | крестьянка - дочь Ширконова Федора Матвеева [7]
10 | Ширконова Степанида Федорова: - / 1 | крестьянка - дочь Ширконова Федора Матвеева [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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