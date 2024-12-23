Ширконов Тимофей Ильин
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Ширконов Тимофей Ильин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 58
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 7
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- брат Ширконова Нестора Ильина [1]
- Возраст по прошлой РС
- 36
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1854
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Год смерти
- 1854
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 559об-560
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 8
01 | Ширконов Нестор Ильин: 44 / 51,5 | крестьянин - глава
02 | Ширконова Матрена Игнатьева: - / 57,5 | крестьянка - жена Ширконова Нестора Ильина [1]
03 | Ширконов Тимофей Ильин: 36 / - | крестьянин - брат Ширконова Нестора Ильина [1]
04 | Ширконова Прасковья Ильина: - / 42 | крестьянка - сестра Ширконова Нестора Ильина [1]
05 | Ширконова Софья Филиппова: - / 46,5 | крестьянка - жена Ширконова Тимофея Ильина [3]
06 | Ширконова Марфа Тимофеева: - / 14,5 | крестьянка - дочь Ширконова Тимофея Ильина [3]
07 | Ширконов Федор Матвеев: - / 38,5 | крестьянин - зять Ширконова Тимофея Ильина [3]
08 | Ширконова Мария Тимофеева: - / 20,5 | крестьянка - жена Ширконова Федора Матвеева [7]
09 | Ширконова Аграфена Федорова: - / 3 | крестьянка - дочь Ширконова Федора Матвеева [7]
10 | Ширконова Степанида Федорова: - / 1 | крестьянка - дочь Ширконова Федора Матвеева [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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