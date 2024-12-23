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Ширконов Тимофей Ильин

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Ширконов Тимофей Ильин
Пол
муж
Номер записи
58
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
брат Ширконова Нестора Ильина [1]
Возраст по прошлой РС
36
Причина выбытия
умер
Год убытия
1854
Год рождения вычисленный
1814
Год смерти
1854
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 559об-560
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 8
01 | Ширконов Нестор Ильин: 44 / 51,5 | крестьянин - глава
02 | Ширконова Матрена Игнатьева: - / 57,5 | крестьянка - жена Ширконова Нестора Ильина [1]
03 | Ширконов Тимофей Ильин: 36 / - | крестьянин - брат Ширконова Нестора Ильина [1]
04 | Ширконова Прасковья Ильина: - / 42 | крестьянка - сестра Ширконова Нестора Ильина [1]
05 | Ширконова Софья Филиппова: - / 46,5 | крестьянка - жена Ширконова Тимофея Ильина [3]
06 | Ширконова Марфа Тимофеева: - / 14,5 | крестьянка - дочь Ширконова Тимофея Ильина [3]
07 | Ширконов Федор Матвеев: - / 38,5 | крестьянин - зять Ширконова Тимофея Ильина [3]
08 | Ширконова Мария Тимофеева: - / 20,5 | крестьянка - жена Ширконова Федора Матвеева [7]
09 | Ширконова Аграфена Федорова: - / 3 | крестьянка - дочь Ширконова Федора Матвеева [7]
10 | Ширконова Степанида Федорова: - / 1 | крестьянка - дочь Ширконова Федора Матвеева [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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