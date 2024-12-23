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Юрочкин Никифор Егоров

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Юрочкин Никифор Егоров
Пол
муж
Номер записи
54
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
брат Юрочкина Якова Егорова [1]
Возраст по прошлой РС
42
Возраст по текущей РС
49,5
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 558об-559
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 7
01 | Юрочкин Яков Егоров: 44 / 57,5 | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Селиверст Яковлев: 36 / 43,5 | крестьянин - зять Юрочкина Якова Егорова [1]
03 | Юрочкина Авдотья Яковлева: - / 35,5 | крестьянка - жена Юрочкина Селиверста Яковлева [2]
04 | Юрочкина Авдотья Селиверстова: - / 7 | крестьянка - дочь Юрочкина Селиверста Яковлева [2]
05 | Юрочкина Елена Селиверстова: - / 4 | крестьянка - дочь Юрочкина Селиверста Яковлева [2]
06 | Юрочкина Мария Селиверстова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Юрочкина Селиверста Яковлева [2]
07 | Юрочкин Григорий Селиверстов: 5 / 12,5 | крестьянин - сын Юрочкина Селиверста Яковлева [2]
08 | Юрочкин Никифор Егоров: 42 / 49,5 | крестьянин - брат Юрочкина Якова Егорова [1]
09 | Юрочкина Феодосия Никифорова: - / 12,5 | крестьянка - дочь Юрочкина Никифора Егорова [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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