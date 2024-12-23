Юрочкин Григорий Селиверстов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Юрочкин Григорий Селиверстов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 53
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 7
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Юрочкина Селиверста Яковлева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Возраст по текущей РС
- 12,5
- Год рождения вычисленный
- 1845
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 558об-559
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 7
01 | Юрочкин Яков Егоров: 44 / 57,5 | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Селиверст Яковлев: 36 / 43,5 | крестьянин - зять Юрочкина Якова Егорова [1]
03 | Юрочкина Авдотья Яковлева: - / 35,5 | крестьянка - жена Юрочкина Селиверста Яковлева [2]
04 | Юрочкина Авдотья Селиверстова: - / 7 | крестьянка - дочь Юрочкина Селиверста Яковлева [2]
05 | Юрочкина Елена Селиверстова: - / 4 | крестьянка - дочь Юрочкина Селиверста Яковлева [2]
06 | Юрочкина Мария Селиверстова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Юрочкина Селиверста Яковлева [2]
07 | Юрочкин Григорий Селиверстов: 5 / 12,5 | крестьянин - сын Юрочкина Селиверста Яковлева [2]
08 | Юрочкин Никифор Егоров: 42 / 49,5 | крестьянин - брат Юрочкина Якова Егорова [1]
09 | Юрочкина Феодосия Никифорова: - / 12,5 | крестьянка - дочь Юрочкина Никифора Егорова [8]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.