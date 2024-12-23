Ящинкова Арина Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Ящинкова Арина Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 45
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 5
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Ящинкова Ивана Трофимова [3]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 558об-559
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 6
01 | Ящинков Иван Семенов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Ящинкова Неонила Несторова: - / 50,5 | крестьянка - жена Ящинкова Ивана Семенова [1]
03 | Ящинков Иван Трофимов: 21,5 / 29 | крестьянин - зять Ящинкова Ивана Семенова [1]
04 | Ящинкова Прасковья Иванова: - / 24 | крестьянка - жена Ящинкова Ивана Трофимова [3]
05 | Ящинкова Акулина Иванова: - / 6 | крестьянка - дочь Ящинкова Ивана Трофимова [3]
06 | Ящинкова Арина Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь Ящинкова Ивана Трофимова [3]
07 | Ящинков Илья Иванов: - / 4 | крестьянин - сын Ящинкова Ивана Трофимова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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