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Ящинкова Прасковья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Ящинкова Прасковья Иванова
Пол
жен
Номер записи
43
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Ящинкова Ивана Трофимова [3]
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1834
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 558об-559
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 6
01 | Ящинков Иван Семенов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Ящинкова Неонила Несторова: - / 50,5 | крестьянка - жена Ящинкова Ивана Семенова [1]
03 | Ящинков Иван Трофимов: 21,5 / 29 | крестьянин - зять Ящинкова Ивана Семенова [1]
04 | Ящинкова Прасковья Иванова: - / 24 | крестьянка - жена Ящинкова Ивана Трофимова [3]
05 | Ящинкова Акулина Иванова: - / 6 | крестьянка - дочь Ящинкова Ивана Трофимова [3]
06 | Ящинкова Арина Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь Ящинкова Ивана Трофимова [3]
07 | Ящинков Илья Иванов: - / 4 | крестьянин - сын Ящинкова Ивана Трофимова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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