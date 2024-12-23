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Мокрецова Агафья Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Мокрецова Агафья Андреева
Пол
жен
Номер записи
32
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Мокрецова Семена Андреева [1]
Возраст по текущей РС
61,5
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 557об-558
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 5
01 | Мокрецов Семен Андреев: 55 / 62,5 | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Агафья Андреева: - / 61,5 | крестьянка - жена Мокрецова Семена Андреева [1]
03 | Мокрецова Екатерина Матвеева: - / 29,5 | крестьянка - племянница Мокрецова Семена Андреева [1]
04 | Мокрецова Алонида Павлова: - / 2,5 | крестьянка - незаконнорожденная дочь Мокрецовой Екатерины Матвеевой [3]
05 | Мокрецов Абрам Семенов: 29,5 / 36 | крестьянин - сын Мокрецова Семена Андреева [1]
06 | Мокрецова Анастасия Иванова: - / 34,5 | крестьянка - жена Мокрецова Абрама Семенова [5]
07 | Мокрецова Анастасия Абрамова: - / 16 | крестьянка - дочь Мокрецова Абрама Семенова [5]
08 | Мокрецов Михаил Игнатьев: 24,5 / 32 | крестьянин - племянник Мокрецова Семена Андреева [1]
09 | Мокрецова Евфимия Васильева: - / 30 | крестьянка - жена Мокрецова Михаила Игнатьева [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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