Мокрецова Агафья Андреева
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Мокрецова Агафья Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 32
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 4
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Мокрецова Семена Андреева [1]
- Возраст по текущей РС
- 61,5
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 557об-558
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 5
01 | Мокрецов Семен Андреев: 55 / 62,5 | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Агафья Андреева: - / 61,5 | крестьянка - жена Мокрецова Семена Андреева [1]
03 | Мокрецова Екатерина Матвеева: - / 29,5 | крестьянка - племянница Мокрецова Семена Андреева [1]
04 | Мокрецова Алонида Павлова: - / 2,5 | крестьянка - незаконнорожденная дочь Мокрецовой Екатерины Матвеевой [3]
05 | Мокрецов Абрам Семенов: 29,5 / 36 | крестьянин - сын Мокрецова Семена Андреева [1]
06 | Мокрецова Анастасия Иванова: - / 34,5 | крестьянка - жена Мокрецова Абрама Семенова [5]
07 | Мокрецова Анастасия Абрамова: - / 16 | крестьянка - дочь Мокрецова Абрама Семенова [5]
08 | Мокрецов Михаил Игнатьев: 24,5 / 32 | крестьянин - племянник Мокрецова Семена Андреева [1]
09 | Мокрецова Евфимия Васильева: - / 30 | крестьянка - жена Мокрецова Михаила Игнатьева [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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