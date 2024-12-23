Клыкова Авдотья Емельянова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Клыкова Авдотья Емельянова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 27
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Клыкова Зиновия Андреева [5]
- Возраст по текущей РС
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 557об-558
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 4
01 | Клыков Максим Васильев: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Клыков Гурьян Максимов: 34,5 / 42 | крестьянин - сын Клыкова Максима Васильева [1]
03 | Клыкова Татьяна Александрова: - / 36,5 | крестьянка - жена Клыкова Гурьяна Максимова [2]
04 | Клыкова Ульяна Гурьева: - / 17 | крестьянка - дочь Клыкова Гурьяна Максимова [2]
05 | Клыков Зиновий Андреев: 23,5 / 31 | крестьянин - внук Клыкова Максима Васильева [1]
06 | Клыкова Авдотья Емельянова: - / 31 | крестьянка - жена Клыкова Зиновия Андреева [5]
07 | Клыкова Авдотья Зиновьева: - / 2 | крестьянка - дочь Клыкова Зиновия Андреева [5]
08 | Клыков Фрол Зиновьев: 0 / 7,5 | крестьянин - сын Клыкова Зиновия Андреева [5]
09 | Клыков Александр Зиновьев: - / 6 | крестьянин - сын Клыкова Зиновия Андреева [5]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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