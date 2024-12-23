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Клыков Зиновий Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Клыков Зиновий Андреев
Пол
муж
Номер записи
26
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
внук Клыкова Максима Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
23,5
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 557об-558
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 4
01 | Клыков Максим Васильев: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Клыков Гурьян Максимов: 34,5 / 42 | крестьянин - сын Клыкова Максима Васильева [1]
03 | Клыкова Татьяна Александрова: - / 36,5 | крестьянка - жена Клыкова Гурьяна Максимова [2]
04 | Клыкова Ульяна Гурьева: - / 17 | крестьянка - дочь Клыкова Гурьяна Максимова [2]
05 | Клыков Зиновий Андреев: 23,5 / 31 | крестьянин - внук Клыкова Максима Васильева [1]
06 | Клыкова Авдотья Емельянова: - / 31 | крестьянка - жена Клыкова Зиновия Андреева [5]
07 | Клыкова Авдотья Зиновьева: - / 2 | крестьянка - дочь Клыкова Зиновия Андреева [5]
08 | Клыков Фрол Зиновьев: 0 / 7,5 | крестьянин - сын Клыкова Зиновия Андреева [5]
09 | Клыков Александр Зиновьев: - / 6 | крестьянин - сын Клыкова Зиновия Андреева [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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