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Горщенев Павел Абрамов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Горщенев Павел Абрамов
Пол
муж
Номер записи
19
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Горщенева Абрама Поликарпова [1]
Возраст по прошлой РС
2,5
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 557об-558
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 3
01 | Горщенев Абрам Поликарпов: 31,5 / 39 | крестьянин - глава
02 | Горщенева Екатерина Александрова: - / 32,5 | крестьянка - жена Горщенева Абрама Поликарпова [1]
03 | Горщенев Павел Абрамов: 2,5 / 10 | крестьянин - сын Горщенева Абрама Поликарпова [1]
04 | Горщенев Никита Абрамов: 1 / 8,5 | крестьянин - сын Горщенева Абрама Поликарпова [1]
05 | Горщенев Роман Абрамов: - / 1 | крестьянин - сын Горщенева Абрама Поликарпова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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