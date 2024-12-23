Горщенев Павел Абрамов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Горщенев Павел Абрамов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 19
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Горщенева Абрама Поликарпова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 2,5
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 557об-558
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 3
01 | Горщенев Абрам Поликарпов: 31,5 / 39 | крестьянин - глава
02 | Горщенева Екатерина Александрова: - / 32,5 | крестьянка - жена Горщенева Абрама Поликарпова [1]
03 | Горщенев Павел Абрамов: 2,5 / 10 | крестьянин - сын Горщенева Абрама Поликарпова [1]
04 | Горщенев Никита Абрамов: 1 / 8,5 | крестьянин - сын Горщенева Абрама Поликарпова [1]
05 | Горщенев Роман Абрамов: - / 1 | крестьянин - сын Горщенева Абрама Поликарпова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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