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Скоробогатов Дементий Михайлов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Скоробогатов Дементий Михайлов
Пол
муж
Номер записи
13
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
брат Скоробогатова Михаила Андреянова [1]
Возраст по прошлой РС
24,5
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1826
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 556об-557
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 2
01 | Скоробогатов Михаил Андреянов: 46 / 53,5 | крестьянин - глава
02 | Скоробогатов Егор Михайлов: 27 / - | крестьянин - сын Скоробогатова Михаила Андреянова [1]
03 | Скоробогатов Трифон Андреянов: 34 / - | крестьянин - брат Скоробогатова Михаила Андреянова [1]
04 | Скоробогатова Аксинья Ефимова: - / 33,5 | крестьянка - жена Скоробогатова Трифона Андреянова [3]
05 | Скоробогатова Матрена Трифонова: - / 5 | крестьянка - дочь Скоробогатова Трифона Андреянова [3]
06 | Скоробогатов Иван Трифонов: 6 / 13,5 | крестьянин - сын Скоробогатова Трифона Андреянова [3]
07 | Скоробогатов Данила Трифонов: 2,5 / 10 | крестьянин - сын Скоробогатова Трифона Андреянова [3]
08 | Скоробогатов Дементий Михайлов: 24,5 / 32 | крестьянин - брат Скоробогатова Михаила Андреянова [1]
09 | Скоробогатова Евфимия Никанорова: - / 32,5 | крестьянка - жена Скоробогатова Дементия Михайлова [8]
10 | Скоробогатов Василий Дементьев: 4,5 / 12 | крестьянин - сын Скоробогатова Дементия Михайлова [8]
11 | Скоробогатов Петр Дементьев: - / 6 | крестьянин - сын Скоробогатова Дементия Михайлова [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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