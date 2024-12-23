Скоробогатова Аксинья Ефимова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Скоробогатова Аксинья Ефимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 9
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Скоробогатова Трифона Андреянова [3]
- Возраст по текущей РС
- 33,5
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 556об-557
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 2
01 | Скоробогатов Михаил Андреянов: 46 / 53,5 | крестьянин - глава
02 | Скоробогатов Егор Михайлов: 27 / - | крестьянин - сын Скоробогатова Михаила Андреянова [1]
03 | Скоробогатов Трифон Андреянов: 34 / - | крестьянин - брат Скоробогатова Михаила Андреянова [1]
04 | Скоробогатова Аксинья Ефимова: - / 33,5 | крестьянка - жена Скоробогатова Трифона Андреянова [3]
05 | Скоробогатова Матрена Трифонова: - / 5 | крестьянка - дочь Скоробогатова Трифона Андреянова [3]
06 | Скоробогатов Иван Трифонов: 6 / 13,5 | крестьянин - сын Скоробогатова Трифона Андреянова [3]
07 | Скоробогатов Данила Трифонов: 2,5 / 10 | крестьянин - сын Скоробогатова Трифона Андреянова [3]
08 | Скоробогатов Дементий Михайлов: 24,5 / 32 | крестьянин - брат Скоробогатова Михаила Андреянова [1]
09 | Скоробогатова Евфимия Никанорова: - / 32,5 | крестьянка - жена Скоробогатова Дементия Михайлова [8]
10 | Скоробогатов Василий Дементьев: 4,5 / 12 | крестьянин - сын Скоробогатова Дементия Михайлова [8]
11 | Скоробогатов Петр Дементьев: - / 6 | крестьянин - сын Скоробогатова Дементия Михайлова [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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