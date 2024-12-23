Горщенева Татьяна Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
- ФИО
- Горщенева Татьяна Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 5
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Горщенева Ивана Григорьева [4]
- Возраст по текущей РС
- 28,5
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- д. Красная Поляна
- Место события
- д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 556об-557
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 1
01 | Горщенев Корней Антонов: 49 / 56,5 | крестьянин - глава
02 | Горщенев Григорий Антонов: 42 / 49,5 | крестьянин - брат Горщенева Корнея Антонова [1]
03 | Горщенева Анна Андреева: - / 48,5 | крестьянка - жена Горщенева Григория Антонова [2]
04 | Горщенев Иван Григорьев: 22 / 30 | крестьянин - сын Горщенева Григория Антонова [2]
05 | Горщенева Татьяна Семенова: - / 28,5 | крестьянка - жена Горщенева Ивана Григорьева [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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