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Горщенева Анна Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Красная Поляна за 1858 год
ФИО
Горщенева Анна Андреева
Пол
жен
Номер записи
3
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Горщенева Григория Антонова [2]
Возраст по текущей РС
48,5
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
д. Красная Поляна
Место события
д. Красная Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.240, лист: 556об-557
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: д. Красная Поляна
сословие: пом. крестьяне
/ действительного тайного советника, сенатора Федора Петровича Лубяновского/
Номер двора / семьи: 1
01 | Горщенев Корней Антонов: 49 / 56,5 | крестьянин - глава
02 | Горщенев Григорий Антонов: 42 / 49,5 | крестьянин - брат Горщенева Корнея Антонова [1]
03 | Горщенева Анна Андреева: - / 48,5 | крестьянка - жена Горщенева Григория Антонова [2]
04 | Горщенев Иван Григорьев: 22 / 30 | крестьянин - сын Горщенева Григория Антонова [2]
05 | Горщенева Татьяна Семенова: - / 28,5 | крестьянка - жена Горщенева Ивана Григорьева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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