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Семихин Иванъ Антонов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Семихин Иванъ Антонов
Пол
муж
Номер записи
185
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
20
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 443
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 16
01 | Семихин Антонъ Васильевъ: 57 / - | крестьянин - глава
02 | Семихина Лукерья Иванова: - / 80 | крестьянка - мачеха главы [1]
03 | Семихина Афимья Тимофеева: - / 61 | крестьянка - жена главы [1]
04 | Семихин Иванъ Антонов : 29 / 36 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Семихин Казьма Иванов: новорожденный / 5 | крестьянин - сын Ивана [4]
06 | Семихин Павелъ Иванов: новорожденный / 2 | крестьянин - сын Ивана [4]
07 | Семихина Палания Степанов: - / 37 | крестьянка - жена Ивана [4]
08 | Семихина Аграфена Иванова: - / 14 | крестьянка - дочь Ивана [4]
09 | Семихина Федосья Иванова: - / 8 | крестьянка - дочь Ивана [4]
10 | Семихин Алексей Васильевъ: 31 / 38 | крестьянин - брат главы [1]
11 | Семихин Лукьян Алексеевъ: новорожденный / 1 год 6 мес | крестьянин - сын Алексея [10]
12 | Семихина Матрена Трафимова: - / 40 | крестьянка - жена Алексея [10]
13 | Семихина Мавра Алексеева: - / 15 | крестьянка - дочь Алексея [10]
14 | Семихина Васелина Алексеева: - / 13 | крестьянка - дочь Алексея [10]
15 | Семихина Авдотья Алексеева: - / 5 | крестьянка - дочь Алексея [10]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1822 ст.

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