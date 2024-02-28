Семихин Антонъ Васильевъ
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Семихин Антонъ Васильевъ
- Пол
- муж
- Номер записи
- 182
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 20
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 57
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1855
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Год смерти
- 1855
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 443
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 16
01 | Семихин Антонъ Васильевъ: 57 / - | крестьянин - глава
02 | Семихина Лукерья Иванова: - / 80 | крестьянка - мачеха главы [1]
03 | Семихина Афимья Тимофеева: - / 61 | крестьянка - жена главы [1]
04 | Семихин Иванъ Антонов : 29 / 36 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Семихин Казьма Иванов: новорожденный / 5 | крестьянин - сын Ивана [4]
06 | Семихин Павелъ Иванов: новорожденный / 2 | крестьянин - сын Ивана [4]
07 | Семихина Палания Степанов: - / 37 | крестьянка - жена Ивана [4]
08 | Семихина Аграфена Иванова: - / 14 | крестьянка - дочь Ивана [4]
09 | Семихина Федосья Иванова: - / 8 | крестьянка - дочь Ивана [4]
10 | Семихин Алексей Васильевъ: 31 / 38 | крестьянин - брат главы [1]
11 | Семихин Лукьян Алексеевъ: новорожденный / 1 год 6 мес | крестьянин - сын Алексея [10]
12 | Семихина Матрена Трафимова: - / 40 | крестьянка - жена Алексея [10]
13 | Семихина Мавра Алексеева: - / 15 | крестьянка - дочь Алексея [10]
14 | Семихина Васелина Алексеева: - / 13 | крестьянка - дочь Алексея [10]
15 | Семихина Авдотья Алексеева: - / 5 | крестьянка - дочь Алексея [10]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1794 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1855 ст.
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