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Есин Владимеръ Максимов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есин Владимеръ Максимов
Пол
муж
Номер записи
175
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
19
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
сын главы от третьей жены [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1846
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 442
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 15
01 | Есин Максимъ Кириловъ: 48 / 55 | крестьянин - глава
02 | Есина Прасковья Епифанова: - / 41 | крестьянка - третья жена главы [1]
03 | Есина Матрена Максимова: - / 14 | крестьянка - дочь главы от третьей жены [1]
04 | Есина Арина Максимова: - / 6 | крестьянка - дочь главы от третьей жены [1]
05 | Есина Прасковья Максимова: - / 1 | крестьянка - дочь главы от третьей жены [1]
06 | Есин Афонасий Максимов: 29 / - | крестьянин - сын главы от первой жены [1]
07 | Есин Яковъ Афонасьев: новорожденный / 7 | крестьянин - сын Афонасия [6]
08 | Есин Иванъ Афонасьев: новорожденный / 4 | крестьянин - сын Афонасия [6]
09 | Есина Ольга Афонасьева: - / 11 | крестьянка - дочь Афонасия [6]
10 | Есин Матвей Максимов: 15 / 22 | крестьянин - сын главы от второй жены [1]
11 | Есина Авдотья Иванова: - / 18 | крестьянка - жена Матвея [10]
12 | Есин Владимеръ Максимов: 5 / 12 | крестьянин - сын главы от третьей жены [1]
13 | Есин Петръ Максимов: 2 / 9 | крестьянин - сын главы от третьей жены [1]
14 | Есин Василий Кириловъ: 36 / 43 | крестьянин - брат главы [1]
15 | Есин Иван Васильевъ: 11 / 18 | крестьянин - сын Василия [14]
16 | Есина Федосья Яковлева: - / 41 | крестьянка - жена Василия [14]
17 | Есина Авдотья Васильева: - / 16 | крестьянка - дочь Василия [14]
18 | Есина Марья Васильева: - / 12 | крестьянка - дочь Василия [14]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1846 ст.

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