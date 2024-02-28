Есин Максимъ Кириловъ
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Есин Максимъ Кириловъ
- Пол
- муж
- Номер записи
- 164
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 19
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 48
- Возраст по текущей РС
- 55
- Год рождения вычисленный
- 1803
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 442
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 15
01 | Есин Максимъ Кириловъ: 48 / 55 | крестьянин - глава
02 | Есина Прасковья Епифанова: - / 41 | крестьянка - третья жена главы [1]
03 | Есина Матрена Максимова: - / 14 | крестьянка - дочь главы от третьей жены [1]
04 | Есина Арина Максимова: - / 6 | крестьянка - дочь главы от третьей жены [1]
05 | Есина Прасковья Максимова: - / 1 | крестьянка - дочь главы от третьей жены [1]
06 | Есин Афонасий Максимов: 29 / - | крестьянин - сын главы от первой жены [1]
07 | Есин Яковъ Афонасьев: новорожденный / 7 | крестьянин - сын Афонасия [6]
08 | Есин Иванъ Афонасьев: новорожденный / 4 | крестьянин - сын Афонасия [6]
09 | Есина Ольга Афонасьева: - / 11 | крестьянка - дочь Афонасия [6]
10 | Есин Матвей Максимов: 15 / 22 | крестьянин - сын главы от второй жены [1]
11 | Есина Авдотья Иванова: - / 18 | крестьянка - жена Матвея [10]
12 | Есин Владимеръ Максимов: 5 / 12 | крестьянин - сын главы от третьей жены [1]
13 | Есин Петръ Максимов: 2 / 9 | крестьянин - сын главы от третьей жены [1]
14 | Есин Василий Кириловъ: 36 / 43 | крестьянин - брат главы [1]
15 | Есин Иван Васильевъ: 11 / 18 | крестьянин - сын Василия [14]
16 | Есина Федосья Яковлева: - / 41 | крестьянка - жена Василия [14]
17 | Есина Авдотья Васильева: - / 16 | крестьянка - дочь Василия [14]
18 | Есина Марья Васильева: - / 12 | крестьянка - дочь Василия [14]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1803 ст.
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