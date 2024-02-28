Есин Тотъ Арсентьев
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Есин Тотъ Арсентьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 158
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 17
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- сын Арсентия [9]
- Возраст по прошлой РС
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 1 мес
- Год рождения вычисленный
- 1858
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 441
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 14
01 | Есин Аксенъ Ивановъ: 60 / 67 | крестьянин - глава
02 | Есина Анна Кирилова: - / 49 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есин Михаилъ Александровъ: 25 / 32 | крестьянин - племянник главы [1]
04 | Есин Гаврила Александровъ: 22 / - | крестьянин - племянник главы [1]
05 | Есин Матвей Степановъ: 24 / - | крестьянин - племянник главы [1]
06 | Есина Настасья Александрова: - / 29 | крестьянка - жена Матвея [5]
07 | Есина Катерина Матвеева: - / 3 | крестьянка - дочь Матвея [5]
08 | Есин Иванъ Степановъ: 16 / 22 | крестьянин - племянник главы [1]
09 | Есин Арсений Ивановъ: 12 / 19 | крестьянин - племянник главы [1]
10 | Есин Тотъ Арсентьев: новорожденный / 1 мес | крестьянин - сын Арсентия [9]
11 | Есина Фекла Дмитриева: - / 18 | крестьянка - жена Арсентия [9]
12 | Есин Устинъ Петровъ: 8 / 15 | крестьянин - внук главы [1]
13 | Есина Елизовета Петрова: - / 16 | крестьянка - внучка главы [1]
14 | Есина Настасья Киреева: - / 53 | крестьянка - невестка главы [1]
15 | Есина Анна Яковлева: - / 53 | крестьянка - невестка главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1858 ст.
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