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Есин Матвей Степановъ

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есин Матвей Степановъ
Пол
муж
Номер записи
153
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
17
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
племянник главы [1]
Возраст по прошлой РС
24
Причина выбытия
умер
Год убытия
1857
Год рождения вычисленный
1827
Год смерти
1857
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 441
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 14
01 | Есин Аксенъ Ивановъ: 60 / 67 | крестьянин - глава
02 | Есина Анна Кирилова: - / 49 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есин Михаилъ Александровъ: 25 / 32 | крестьянин - племянник главы [1]
04 | Есин Гаврила Александровъ: 22 / - | крестьянин - племянник главы [1]
05 | Есин Матвей Степановъ: 24 / - | крестьянин - племянник главы [1]
06 | Есина Настасья Александрова: - / 29 | крестьянка - жена Матвея [5]
07 | Есина Катерина Матвеева: - / 3 | крестьянка - дочь Матвея [5]
08 | Есин Иванъ Степановъ: 16 / 22 | крестьянин - племянник главы [1]
09 | Есин Арсений Ивановъ: 12 / 19 | крестьянин - племянник главы [1]
10 | Есин Тотъ Арсентьев: новорожденный / 1 мес | крестьянин - сын Арсентия [9]
11 | Есина Фекла Дмитриева: - / 18 | крестьянка - жена Арсентия [9]
12 | Есин Устинъ Петровъ: 8 / 15 | крестьянин - внук главы [1]
13 | Есина Елизовета Петрова: - / 16 | крестьянка - внучка главы [1]
14 | Есина Настасья Киреева: - / 53 | крестьянка - невестка главы [1]
15 | Есина Анна Яковлева: - / 53 | крестьянка - невестка главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1827 ст.
Дата смерти
Вычислено 1857 ст.

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