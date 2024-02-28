Есина Прасковья Афанасьева
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Есина Прасковья Афанасьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 148
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 16
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- невестка главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 441
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 13
01 | Есин Василий Ларионов: 34 / 41 | крестьянин - глава
02 | Есин Меркул Ларионов: 28 / 35 | крестьянин - брат главы [1]
03 | Есин Алексей Титов: 10 / 17 | крестьянин - племянник главы [1]
04 | Есина Ольга Ларионова: - / 25 | крестьянка - сестра главы [1]
05 | Есина Прасковья Афанасьева: - / 32 | крестьянка - невестка главы [1]
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- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1826 ст.
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