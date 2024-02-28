Есин Василий Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсин Василий Ларионов

Есин Василий Ларионов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есин Василий Ларионов
Пол
муж
Номер записи
144
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
16
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 441
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 13
01 | Есин Василий Ларионов: 34 / 41 | крестьянин - глава
02 | Есин Меркул Ларионов: 28 / 35 | крестьянин - брат главы [1]
03 | Есин Алексей Титов: 10 / 17 | крестьянин - племянник главы [1]
04 | Есина Ольга Ларионова: - / 25 | крестьянка - сестра главы [1]
05 | Есина Прасковья Афанасьева: - / 32 | крестьянка - невестка главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1817 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close