Есин Емельянъ Николаев
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Есин Емельянъ Николаев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 139
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 15
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Николая [3]
- Возраст по прошлой РС
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 2 года 3 мес
- Год рождения вычисленный
- 1856
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 440
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 12
01 | Есин Изотъ Филиповъ: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Есина Матрена Тимофеева: - / 53 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есин Николай Егоров: 21 / 28 | крестьянин - племянник главы [1]
04 | Есин Павелъ Николаев: новорожденный / 7 | крестьянин - сын Николая [3]
05 | Есин Емельянъ Николаев: новорожденный / 2 года 3 мес | крестьянин - сын Николая [3]
06 | Есина Надежда Михайлова: - / 29 | крестьянка - жена Николая [3]
07 | Есина Наталья Николаева: - / 8 | крестьянка - дочь Николая [3]
08 | Есина Анна Николаева: - / 1 мес | крестьянка - дочь Николая [3]
09 | Есина Ефросинья Киреева: - / 59 | крестьянка - невестка главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1856 ст.
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