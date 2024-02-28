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Есин Павелъ Николаев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есин Павелъ Николаев
Пол
муж
Номер записи
138
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
15
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Николая [3]
Возраст по прошлой РС
новорожденный
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1851
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 440
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 12
01 | Есин Изотъ Филиповъ: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Есина Матрена Тимофеева: - / 53 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есин Николай Егоров: 21 / 28 | крестьянин - племянник главы [1]
04 | Есин Павелъ Николаев: новорожденный / 7 | крестьянин - сын Николая [3]
05 | Есин Емельянъ Николаев: новорожденный / 2 года 3 мес | крестьянин - сын Николая [3]
06 | Есина Надежда Михайлова: - / 29 | крестьянка - жена Николая [3]
07 | Есина Наталья Николаева: - / 8 | крестьянка - дочь Николая [3]
08 | Есина Анна Николаева: - / 1 мес | крестьянка - дочь Николая [3]
09 | Есина Ефросинья Киреева: - / 59 | крестьянка - невестка главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1851 ст.

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